КСИР: Иран ударил по месту проживания пилотов США в Саудовской Аравии

Иран ударил по месту проживания пилотов и летного состава армии Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в Корпусе стражей иранской революции (КСИР).

По утверждениям КСИР, в результате удара было поражен скопление из 200 человек.

— Место дислокации экипажей воздушного отряда США, базирующегося на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, стало целью совместной операции с использованием беспилотников и ракет. В этой операции по меньшей мере более 200 агрессоров и террористов из армии США были уничтожены или ранены, — приводит информацию от КСИР иранская гостелерадиокомпания.

Большая часть убитых и раненых, по информации Ирана, — пилоты истребителей.

29 марта стало известно, что иранские вооруженные силы уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

28 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские войска нанесли удар по американскому авианосцу сразу с 17 направлений, из-за чего военнослужащим пришлось спасаться бегством.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше