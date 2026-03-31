КСИР: Иран ударил по месту проживания пилотов США в Саудовской Аравии

По утверждениям КСИР, в результате удара было поражен скопление из 200 человек.
— Место дислокации экипажей воздушного отряда США, базирующегося на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, стало целью совместной операции с использованием беспилотников и ракет. В этой операции по меньшей мере более 200 агрессоров и террористов из армии США были уничтожены или ранены, — приводит информацию от КСИР иранская гостелерадиокомпания.
Большая часть убитых и раненых, по информации Ирана, — пилоты истребителей.
29 марта стало известно, что иранские вооруженные силы уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
28 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские войска нанесли удар по американскому авианосцу сразу с 17 направлений, из-за чего военнослужащим пришлось спасаться бегством.