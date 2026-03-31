Жительница Гомеля дважды наказала соседа за вторжение в личную жизнь

Жительница Гомеля пошла в суд из-за соседа, установившего камеру, и в итоге получит более 300 рублей. Причем это уже вторая компенсация морального вреда за видеонаблюдение, которое продолжалось даже после предыдущего судебного разбирательства. Подробности рассказали в Гомельском областном суде.
Женщина обратилась в суд с иском, указав, что ранее по решению Гомельского областного суда с ответчика уже была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 рублей. Причиной стало то, что мужчина установил на своем участке камеры видеонаблюдения, которые без согласия соседки снимали территорию ее двора.
После того как две камеры были убраны, третья, по словам гомельчанки, продолжила вести съемку ее и членов ее семьи. Женщина подчеркнула, что не давала разрешения на вторжение в личную жизнь. В связи с этим она просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей, а также судебные расходы по оплате госпошлины.
Суд установил, что стороны являются смежными землепользователями. Поскольку в ходе разбирательства подтвердилось, что одна из камер продолжает вести обзор части участка истицы без ее согласия, суд признал требования обоснованными: сбор, обработка, хранение и распространение информации о частной жизни физического лица допускаются только с согласия человека, если иное не установлено законодательством.
Решением суда Речицкого района с ответчика в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 200 рублей, а также возмещение расходов по оплате государственной пошлины — 126 рублей.
Судебная коллегия Гомельского областного суда оставила решение без изменения, и оно уже вступило в законную силу.
