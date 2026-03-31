«Торпедо» пробилось в четвертьфинал КХЛ

«Северсталь» проиграла на своей площадке пятый матч — 3:4. Третья команда Западной конференции уступила шестой (нашей) в серии ⅛ финала со счётом 1:4.
Первые минуты вторничной игры прошли с ощутимым преимуществом череповчан. Их атаки закономерно закончились голом. На пятачке удачно сыграл Илья Рейнгардт, на табло высвечивалось время 8.42. Очень скоро возник первый опасный момент у ворот хозяев — буллит заработал на себе Никита Шавин. Владимир Ткачёв воспользовался этим шансом, в роли догоняющих гости были 32 секунды. А ещё спустя 1 минуту 34 секунды Ткачёв вывел нижегородцев вперёд — 2:1. Голевую передачу сделал Роберт Нарделла, предголевую — Егор Виноградов.
На 24-й минуте Сергей Гончарук после паса Владислава Фирстова завершил контратаку и увеличил отрыв — 3:1, вторым ассистентом был Нарделла. Этот гол оказался единственным во втором периоде. «Северсталь» не могла найти свой хоккей, в её действиях проглядывала безысходность.
На старте заключительной трети две подряд угрозы создал своими бросками защитник северян Никита Камалов, во втором случае шайба угодила в штангу. По ходу периода волжане продолжали спокойно обороняться, но при шести полевых игроках хозяева всё же сократили разрыв. Отличился Данил Аймурзин, до истечения основного времени оставалось 4 минуты 4 секунды. За 3 минуты 3 секунды до конца Гончарук отправил хоккейный снаряд в пустые ворота — 4:2. Череповчане сохранили интригу, забив ещё раз (это сделал Адам Лишка), и в их распоряжении было ещё 94 секунды. Этого времени на спасение им не хватило.
Состав «Торпедо»: Костин (Шугаев в запасе); Сизов (А) — Конюшков (А), Гончарук — Летунов — Фирстов; Нарделла — Силаев, Виноградов — Ткачёв (К) — Атанасов; Журавлёв — Науменков, Гераськин — Свищёв — Гараев; Александров, Шавин — Белевич — Яремчук, Принс. Соотношение бросков в створ — 36:24 в пользу «Северстали».
Напомним, что сначала команды обменялись выигрышами в Вологодской области: одержав победу в первом матче — 4:1, нижегородцы отдали второй — 0:4. В столице Приволжья коллектив Алексея Исакова нанёс дружине Андрея Козырева два поражения — 3:1, 3:2 ОТ.
Велика вероятность того, что в ¼ финала чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» сойдётся с победителем первого этапа — магнитогорским «Металлургом».