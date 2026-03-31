Rzeczpospolita: руководство Польши проведет репетицию начала войны

В ближайшие дни высшее руководство Польши примет участие в учениях, где отработает действия на случай начала войны. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
«Руководство страны через несколько дней пройдет серьезное тестирование — отработает момент начала войны», — говорится в публикации. Учения получили название «Kraj» («Страна») и направлены на проверку функционирования государственных структур в условиях вооруженного конфликта.
Организатором мероприятия выступает министерство национальной обороны. План учений утверждает президент Польши Кароль Навроцкий по предложению премьер-министра Дональда Туска. К участию привлечены представители высших органов власти: глава правительства, министры, спикеры сейма и сената, руководители центральных ведомств и спецслужб.
