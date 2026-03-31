Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rzeczpospolita: руководство Польши проведет репетицию начала войны

Высшие чиновники Польши примут участие в учениях «Kraj», где отработают действия при вооруженном конфликте.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни высшее руководство Польши примет участие в учениях, где отработает действия на случай начала войны. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

«Руководство страны через несколько дней пройдет серьезное тестирование — отработает момент начала войны», — говорится в публикации. Учения получили название «Kraj» («Страна») и направлены на проверку функционирования государственных структур в условиях вооруженного конфликта.

Организатором мероприятия выступает министерство национальной обороны. План учений утверждает президент Польши Кароль Навроцкий по предложению премьер-министра Дональда Туска. К участию привлечены представители высших органов власти: глава правительства, министры, спикеры сейма и сената, руководители центральных ведомств и спецслужб.

Ранее KP.RU писал, что польские военные сообщили о планах закупить лазерное оружие для нейтрализации БПЛА и отражения атак ракетными и артиллерийскими снарядами.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше