Захоронения советских солдат осквернили в Литве

В литовском Шяуляе четыре захоронения советских солдат эксгумировали для последующего переноса на кладбище. Причиной такого решения парламента Литвы стало расположение могил в центре города, рядом с собором святых Петра и Павла. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил портал «Абзац».