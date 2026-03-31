Захоронения советских солдат осквернили в Литве

В литовском Шяуляе четыре захоронения советских солдат эксгумировали для последующего переноса на кладбище. Причиной такого решения парламента Литвы стало расположение могил в центре города, рядом с собором святых Петра и Павла. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил портал «Абзац».
— Все в рамках решения парламента Литвы, который узаконил такие действия в отношении захоронений, которые «пропагандируют тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию», — передает Telegram-канал.
14 июня 2024 года литовский парламент разрешил переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию. Это предложение внесли жители Шяуляя, выступившие в пользу переноса останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.
15 мая 2025 года эстонские полицейские задержала двух несовершеннолетних, подозреваемых в осквернении памятника советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине. Вечером 10 мая правоохранители обнаружили на монументе надписи, нанесенные белой краской.