Журналистку из США похитили в Ираке

Неизвестные похитили американскую журналистку Шелли Киттлсон, которая, как утверждается, работала для нескольких международных СМИ. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

Министерство внутренних дел Ирака не предоставило никаких подробностей о похищении, кроме того, что оно произошло «вечером». Не были указаны ни гражданство, ни пол жертвы, ни связь с какими-либо конкретными СМИ.

Уже позже ANSA сообщило, что Киттлсон проживала в Багдаде и Италии. Девушка сотрудничала с информационной службой Al-Monitor, которая освещает события на Ближнем Востоке и в Афганистане. Она также работала с британской вещательной компанией BBC, итальянским агентством ANSA и американскими изданиями Foreign Policy и Newsweek. По сообщениям СМИ, похищение произошло в центре Багдада.

Причины похищения остаются неизвестными, власти продолжают поиски женщины.

До этого глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор получили ранения на юге Ливана. По их словам, израильский самолет выпустил ракету по их машине, когда они пересекали мост.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше