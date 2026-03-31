В Ростовской области около 10,7 тыс. объектов культурного наследия

В 2025 году список пополнился 26 новыми позициями.

В Ростовской области около 10,7 тыс. объектов культурного наследия. Эта цифра прозвучала на заседании коллегии комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

На текущий момент в региональном реестре числится 10 691 объект культурного наследия (ОКН). В 2025 году список пополнился 26 новыми позициями.

Заместитель губернатора Андрей Фатеев подчеркнул, что комитет ведёт системную работу, как по обнаружению новых памятников, так и по документальному сопровождению уже зарегистрированных объектов.