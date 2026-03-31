Пошел воевать и был ранен: как сын легендарного «Бати» продолжает традиции отца

Завершился годовой контракт в добровольческом подразделении у Сергея Захарченко — сына первого руководителя ДНР Александра Захарченко («Бати»), погибшего в 2018 году.
Сергей Захарченко рассказывает, что решение пойти на фронт созрело давно. В 2014 году он оканчивал 11-й класс в донецкой школе. Тогда-то и случился переломный момент в жизни многих его сверстников.
— За день до выпускного в нашу школу попал снаряд, праздник отменили, нас вызывали отдельными группами, чтобы выдать аттестат, — вспоминает он. — У молодежи тогда был подъем боевого духа, патриотический настрой. Многие мои товарищи ушли в ополчение.
Сергей решил сначала получить высшее образование, поступил в московский вуз.
— Мне показалось, что отец тогда расстроился, что я принял другое решение. Но когда началась специальная военная операция, я понял, что должен быть там, — рассказывает Сергей.
Александр Захарченко, которого весь Донбасс звал «Батей», погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в ресторане в центре Донецка.
— Я как раз хотел встретиться там с отцом, помню, как прогремел взрыв и как его выносили из ресторана и отвозили в госпиталь. Остальное вспоминал по показаниям свидетелей, так как получил контузию в этот день, — рассказывает Сергей. — Моя мать сначала думала, что и меня похоронила. Но я выжил.
Последняя встреча отца и сына состоялась 15 июля 2018 года, за полтора месяца до трагедии. Сергей тогда позвал отца на новоселье.
— Говорили о многом, и он тогда сказал, что чувствует, мол, скоро его убьют. Я тогда отшутился, сказал ему, что он еще своих правнуков застанет. И все, после этого мы больше не виделись, он не хотел подвергать опасности своих близких, — вспоминает Сергей.
Сергей не жил вместе с отцом, так как мама развелась с ним, когда Сергей был еще ребенком. Но родители всегда поддерживали теплые отношения друг с другом.
— В феврале 2016 года отец пригласил пожить у него неделю, и я приезжал домой в час ночи — его еще не было, а просыпался в шесть утра — его уже не было. И он мог месяцами работать в таком режиме и спать по два-три часа, — рассказывает Сергей.
Мужчина вспоминает, что до 10−11 ночи его отец мог работать в кабинете, решать государственные вопросы, а потом ехать на фронт, посидеть с бойцами, попить чай или «штурмануть дом» — он действительно сам принимал участие в штурмах.
— Я с ним долго спорил, убеждал, что, мол, отец, ты же теперь политик, должен заниматься государственными вопросами, а не рисковать жизнью, но всегда слышал бурное несогласие, — вспоминает Сергей Захарченко. — Я проходил у него практику в администрации. Я убеждал отца, что порой надо ходить в костюме, а не в военной форме. Но он говорил, что ему так комфортнее…
Перед отправкой на фронт юноше хотелось получить благословение матери.
— Она ответила мне: «Иди» — и просила не рисковать понапрасну, — говорит Сергей.
Служил Сергей с февраля 2025го да по февраль 2026-го в 7-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде «Св. Георгий Победоносец» старшим стрелком, а затем и в интернациональной бригаде «Пятнашка».
— Там начальником медчасти служит моя мама. А я был замкомандира взвода в отделении обеспечения — снабжал парней топливом, боеприпасами, вещами. Выезжали на боевые задания, на эвакуацию раненых, — рассказывает Захарченко.
Было и боевое ранение. Около двух месяцев он лежал в госпитале.
ДОСЬЕ.
Сергей Александрович Захарченко родился 10 июля 1997 года в городе Донецке. В 2014 году окончил школу, поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. После окончания вуза работает советником главы ДНР по молодежной политике, на время службы договор был приостановлен. С 2022 года также принимает участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов спецоперации.