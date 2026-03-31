Буданову предъявили обвинения за удар по кафе и гостинице в поселке Хорлы

Александр Бастрыкин выступил с заявлением, что ведомство установило причастность трех украинских командиров к удару по ресторану в Херсонской области в новогоднюю ночь.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с заявлением, что ведомство установило причастность трех украинских командиров к удару по ресторану в Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Как заявил Бастрыкин, к организации преступления причастны полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяний*, который находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, а также экс-глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* и сотрудники ГУР МО Украины.

Кроме того, председатель СКР заявил, что на основании собранных доказательств всем троим заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

Как сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, БПЛА ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в новогоднюю ночь. Впоследствии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, в результате атаки погибли 29 человек.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

