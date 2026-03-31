В Госдуме рассказали, какие работы на даче требуют согласования с соседями

Обычный косметический ремонт и небольшие улучшения, не затрагивающие основные конструкции и границы загородного участка, не требуют согласия соседей. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По словам депутата, перекрыть крышу бани, заменить окна в сарае, обновить внутреннюю отделку или установить новую печь можно без лишних формальностей. Однако если работы предполагают изменение габаритов постройки (увеличение высоты или площади), затрагивают несущие конструкции или предполагают сдвиг объекта ближе к границе участка, ситуация меняется. Парламентарий подчеркнул, что в таких случаях речь идет уже не о ремонте, а о реконструкции.
— Как только меняются высота, площадь или несущие конструкции — это уже реконструкция. Тогда для жилого или садового дома нужен уведомительный порядок через «Госуслуги», — передает слова народного избранника RT.
