Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Мали в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Мали в товарищеском матче. Их встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, где присутствовали 34 837 зрителей.
На 28-й минуте полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот.
5 марта московское «Динамо» на своем поле одержало победу над столичным «Спартаком» в первом матче полуфинала пути Российской премьер-лиги Кубка России. Их встреча завершилась со счетом 5:2. В команде победителей дубль оформил Муми Нгамале, также забили Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко.
12 февраля бразильский защитник и трехкратный чемпион Португалии Матеус Рейс перешел из лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» в московский ЦСКА. Его контракт рассчитан до июня 2029 года, футболист будет выступать в российской команде под вторым номером. Всего в составе португальской команды Рейс принял участие в 222 играх. До переезда в Португалию он выступал в составе клубов из чемпионата Бразилии.