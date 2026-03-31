Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Мали в товарищеском матче

12 февраля бразильский защитник и трехкратный чемпион Португалии Матеус Рейс перешел из лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» в московский ЦСКА. Его контракт рассчитан до июня 2029 года, футболист будет выступать в российской команде под вторым номером. Всего в составе португальской команды Рейс принял участие в 222 играх. До переезда в Португалию он выступал в составе клубов из чемпионата Бразилии.