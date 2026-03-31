В Херсонской области 23 врача получили квартиры из бесхозяйного фонда

ГЕНИЧЕСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Херсонской области предоставили 23 врачам и медицинским работникам квартиры из фонда бесхозяйного имущества, сообщил губернатор Владимир Сальдо по итогам совещания регионального правительства.
«Решаем вопрос с кадрами в медицине через жилье. Уже 23 врача и медработника получили квартиры из бесхозяйного фонда — важный шаг для того, чтобы люди оставались работать у нас», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщал ТАСС, что власти Херсонщины ищут владельцев брошенной после 2022 года недвижимости. По его словам, в регионе выявлено несколько тысяч таких объектов.