Головин не считает, что сборная России устала от товарищеских матчей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России не устали от товарищеских матчей, они адаптировались к условиям и несмотря ни на что выкладываются в играх на 100 процентов. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин.
«Не сказал бы, что мы устали [от товарищеских матчей]. Мы, в принципе, адаптировались к тому, что имеем. Мы пытаемся играть на все свои 100 процентов, даже где-то больше выкладываемся, потому что понимаем, что рано или поздно наступят официальные матчи. Нужно быть готовыми», — сказал Головин.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине.