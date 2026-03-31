За 2025 год в Ростовской области стали в пять раз чаще покупать по биометрии

В 2025 году в Ростовской области стали чаще покупать по QR-кодам и биометрии, отметили в донском отделении Южного ГУ Центрального банка России.
В частности, QR кодами при оплате товаров и услуг за год воспользовались 82,8 млн раз на общую сумму в 114,8 млрд рублей. По числу подобных оплат показатель оказался на 60% выше, чем в 2024 году, а по сумме он вырос почти на 32%.
— Растет популярность оплаты по биометрии. В регионе в прошлом году совершено 3,2 млн таких платежей на общую сумму 2,6 млрд рублей. Это в пять раз больше по количеству и в 6,5 раз по объему, чем годом ранее, — отметил заместитель управляющего отделением Банка России по Ростовской области Алексей Делибоженков.
Эксперты считают, что биометрических платежей стало больше с увеличением числа торговых точек и терминалов, поддерживающих такой способ оплаты.
Кроме того, в Ростовской области продолжают фиксировать рост числа новых карт. По состоянию на 1 января 2026 года для жителей Дона выпустили около 13,3 млн банковских карт. За год их число увеличилось на 4,2%.
