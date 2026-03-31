Детский омбудсмен Ярославская оценила предложение Дерипаски о 12-часовом рабочем дне

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская во вторник, 31 марта, выступила с резкой критикой предложения бизнесмена Олега Дерипаски о введении в России шестидневной рабочей недели с 12-часовым рабочим днем. Она считает, что такая инициатива ставит крест на семейной жизни граждан.
— И у меня только один вопрос: а детей кто будет воспитывать? — поинтересовалась уполномоченная по правам ребенка.
Она подчеркнула, что в обществе постоянно звучат призывы к укреплению семейных ценностей, повышению рождаемости и увеличению времени, которое родители проводят с детьми.
— И что в итоге? Папа — 12 часов на работе. Мама — 12 часов на работе. Это даже не про «сложно». Это про то, что такая модель в принципе не оставляет места для семьи, — заявила Ярославская.
Московский омбудсмен напомнила, что для полноценного развития ребенку необходимы не только материальные блага, но и прежде всего внимание и присутствие родителей.
— Но реальная жизнь — она другая. И в ней ребенку нужны не только еда, одежда и игрушки. Ему нужны родители. Живые. Рядом. Каждый день, — написала уполномоченная по правам ребенка в своем Telegram-канале.
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в то же время считает, что для того, чтобы понять реальные последствия такого графика, Дерипаске самому следует проработать в качестве простого рабочего на своих же заводах, причем не менее года-двух.