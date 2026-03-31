Головин считает Сафонова вратарем топ-уровня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прибавлял даже когда не выходил на поле в составе парижской команды и только тренировался, это голкипер топ-уровня. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин.

Сафонов провел за ПСЖ 12 матчей подряд.

«За 12 матчей тяжело вырасти как-то. Но Матвей и был вратарем хорошего уровня. На тренировках там работал, видел, что прибавил. Поэтому это топ-вратарь», — сказал Головин.

«Нормально смотрится наше противостояние во Франции. Не то чтобы я соперничаю с Матвеем, есть просто отдельные матчи с ПСЖ, с другими командами, нет какого-то приоритета. Можем об игре поговорить, как дела, ничего особенного», — добавил полузащитник.