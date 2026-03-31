Пентагон: почти 500 военных США совершили суицид в 2024 году

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 471 американский военнослужащий совершил самоубийство в 2024 году. Об этом говорится в докладе Пентагона.
По его данным, показатель снизился на 11% по сравнению с 2023 годом (531 человек). Среди них 302 находились на действительной военной службе, еще 64 человека пребывали в резерве и 105 человек служили в Национальной гвардии.
Большинство погибших — 56% — были белыми мужчинами в возрасте до 30 лет, чаще всего они пребывали в разводе или несли службу вдали от близких. Среди женщин показатель был ниже почти в 15 раз.
Также в докладе отмечается, что выше всего доля самоубийств среди всех видов вооруженных сил была в сухопутных войсках — там она составила 29,8 на 100 тыс. военнослужащих, хотя в предыдущие два года самый высокий показатель фиксировался в Корпусе морской пехоты.
Численность вооруженных сил США составляет около 1,3 млн человек.