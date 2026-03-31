Юрист объяснила, является ли оповещение реестра воинского учета повесткой

Отправка от «Госуслуг» сообщений о внесении изменений в реестре воинского учета — это не повестка о необходимости явки в военкомат. Об этом предупредила независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.
По ее словам, при получении такого сообщения на «Госуслугах» ничего делать не нужно.
— Никаких действий самостоятельно производить не нужно. Это простая систематизация. Если военкомат вас вызовет, тогда на «Госуслуги» придет повестка, — пояснила Лютницкая.
По ее словам, такая рассылка связана с тем, что военкоматы переходят в электронный формат работы. Спутать рассылку об изменении данных в реестре с настоящей повесткой, по словам Лютницкой, невозможно: в повестке обязательно будет дата явки в военкомат, передает Lenta.ru.
Правительство России внесло изменения в положение о призыве на военную службу, разрешив военкоматам принимать решения об отсрочке или об освобождении от призыва без личной явки гражданина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.