Стали известны самые распространенные виды рака в России

Онколог Вьюшков: рак груди и колоректальный рак — самые распространенные в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые виды рака выявляют у российских пациентов чаще, чем другие. В их числе — рак груди и колоректальный рак, сообщил aif.ru заведующий кафедрой онкологии Дмитрий Вьюшков.

— Рак молочной железы, например, составляет порядка 25% всех злокачественных новообразований. На втором месте у женщин — колоректальный рак. У мужчин за последние годы на первое место вышел рак предстательной железы, также колоректальный рак стабильно входит в тройку лидеров у мужчин, — заявил доктор.

Медик уточнил, что ключевую роль в выявлении болезни играет диспансеризация, а также совершенствование методов диагностики.

360.ru рассказал, что территориальные различия в заболеваемости онкологией действительно существуют, но они связаны прежде всего не с географией как таковой, а с образом жизни населения, экологической нагрузкой, уровнем урбанизации и возрастной структурой. Так, на юге из-за облучения прямыми солнечными лучами повышен риск кожных новообразований, то в промышленной зоне — органов дыхания.