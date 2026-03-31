Жена актера Сычева обвинила его в измене

Жена российского актера Владимира Сычева Алеся Великанова в воскресенье, 29 марта, сообщила, что муж изменил ей. Также она призвала женщин, которые пережили похожий опыт, не корить себя за произошедшее и не винить себя в этом.
— Не надо думать, что с вами что-то не так. С вами все так! Поверьте. Ибо изменяли Деми Мур, Гвен Стефани, Мадонне, Меган Фокс, Уме Турман… Этот список можно продолжать бесконечно. Что с ними не так?! На мой взгляд, сильные, красивые, богатые, офигенные, фигуристые женщины, — написала женщина в личном блоге.
По ее словам, мужчины изменяют из-за плохого родительского примера для подражания, из-за появления денег, известности и власти, из-за которых они становятся популярны у противоположного пола, а также из-за охладевших отношений.
Великанова подчеркнула, что после новости об измене женщина может испытывать множество очень тяжелых негативных эмоций.
8 марта певица Алсу заявила, что нельзя винить только любовниц в разрушении семей. Она подчеркнула, что в такой ситуации врагом для брака является не другая женщина, а «ложь и человек, который ее создает».