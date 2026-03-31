Врач раскрыла опасность веток вербы из леса

Традиция украшать дом веточками вербы может навредить здоровью, ведь вместе с ними из леса или парка можно принести в дом клещей и других насекомых. Об этом заявила в беседе с «РИАМО» аллерголог-иммунолог Теона Гведашвили.
— На ветках, особенно если их нарвали в лесу или у дороги, могут быть насекомые, клещи или их яйца. Поэтому лучше всего положить ветки к холодную воду минут на 10−15. После этого ветку можно обсушить и ставить в вазу, — пояснила доктор.
Медик подчеркнула, что ставить вазу рекомендуется подальше от спальни и мест постоянного присутствия из-за риска возникновения аллергии.
360.ru отметил, что существует множество способов аллергику пережить сезон цветения, в первую очередь речь идет о профилактике. Самый действенный способ — изоляция себя или смена климатических зон на те, где цветения и пыления нет. Также можно приобрести хорошие очистители воздуха для дома. Эти устройства действительно помогают: они обеспечивают очищение воздуха от аллергенов.