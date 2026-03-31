В Херсонской области расселят 10 аварийных домов в 2026 году

Программа переселения из аварийного жилья рассчитана до 2030 года.

ГЕНИЧЕСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2026 году расселят 10 аварийных домов в регионе в рамках федерального проекта «Жилье», сообщил губернатор Владимир Сальдо по итогам совещания правительства области.

«В 2026 году расселим 10 аварийных домов. Всего по области уже выявлено 123 таких дома, и эту работу будем постепенно доводить до результата», — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что программа переселения из аварийного жилья рассчитана до 2030 года.

«Она (программа — прим. ТАСС) идет в рамках федерального проекта “Жилье” нацпроекта “Жилье и городская среда”. Программу будем проводить поэтапно, суммарно на нее выделено 1,1 млрд рублей», — напомнил губернатор Херсонщины.