В Херсонской области расселят 10 аварийных домов в 2026 году

ГЕНИЧЕСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2026 году расселят 10 аварийных домов в регионе в рамках федерального проекта «Жилье», сообщил губернатор Владимир Сальдо по итогам совещания правительства области.
«В 2026 году расселим 10 аварийных домов. Всего по области уже выявлено 123 таких дома, и эту работу будем постепенно доводить до результата», — написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что программа переселения из аварийного жилья рассчитана до 2030 года.
«Она (программа — прим. ТАСС) идет в рамках федерального проекта “Жилье” нацпроекта “Жилье и городская среда”. Программу будем проводить поэтапно, суммарно на нее выделено 1,1 млрд рублей», — напомнил губернатор Херсонщины.