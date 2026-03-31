Девелопер Воеводина спрогнозировала снижение ипотечных ставок

Ипотечные ставки по базовым программам могут снизиться в России на фоне снижения ключевой ставки. Об этом в разговоре с изданием «Газета.Ru» заявила девелопер Светлана Воеводина.
— На фоне снижения ключевой ставки средние ипотечные ставки могут сократиться с текущих около 20% до 19% в ближайшей перспективе, — считает специалист.
Эксперт добавила, что сегодня семейная ипотека продолжает являться одним из ключевых драйверов спроса на недвижимость. Однако многие россияне откладывают покупку недвижимости в ожидании дифференциации ставок в зависимости от количества детей в семье.
Тем временем RT напомнил, что в России, помимо семейной ипотеки, действуют и другие льготные жилищные программы, среди которых дальневосточная и сельская ипотека. Также есть такие программы, как выдача подъёмных средств в отдельных регионах. Например, в Краснодарском крае подъёмные средства на ипотеку выдаются для специалистов социальной сферы.