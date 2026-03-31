МВД Ирака: неизвестные похитили иностранную журналистку в Багдаде

В Багдаде группа неизвестных похитила иностранную журналистку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Ирака.
«Неизвестные лица похитили иностранного журналиста. Силы безопасности немедленно начали операцию по преследованию преступников», — говорится в заявлении.
Позднее в МВД сообщили о задержании одного из подозреваемых, который может быть причастен к преступлению. В настоящий момент правоохранители ведут поиски других лиц, ответственных за похищении.
Инцидент произошел в районе улицы Саадун, где располагалась гостиница, в которой остановилась девушка. Согласно данным зарубежных СМИ, речь идет об американской журналистке.
