МВД Ирака: неизвестные похитили иностранную журналистку в Багдаде

В Багдаде полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении журналистки в составе группы преступников.

Источник: Комсомольская правда

В Багдаде группа неизвестных похитила иностранную журналистку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Ирака.

«Неизвестные лица похитили иностранного журналиста. Силы безопасности немедленно начали операцию по преследованию преступников», — говорится в заявлении.

Позднее в МВД сообщили о задержании одного из подозреваемых, который может быть причастен к преступлению. В настоящий момент правоохранители ведут поиски других лиц, ответственных за похищении.

Инцидент произошел в районе улицы Саадун, где располагалась гостиница, в которой остановилась девушка. Согласно данным зарубежных СМИ, речь идет об американской журналистке.

Ранее KP.RU сообщал, что в ЮАР группой преступников был похищен и убит руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений Стивен Груздь.