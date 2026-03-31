В Крыму поставили спектакль о том, как не попасться на уловки телефонных мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Премьера первого в Республике Крым интерактивного спектакля «Фон. Телефон» о том, на какие уловки идут телефонные и мошенники и как не попасться в их сети, состоялась в Крымском государственном академическом музыкальном театре в Симферополе, передает корреспондент ТАСС с места события.
«Cпектакль действительно непривычный. Это не оперетта и не мюзикл, которые больше привычны нашему зрителю, а спектакль на очень актуальную тему, на первый взгляд, наверное, не совсем художественную, но очень актуальную на сегодняшний день. Театр — отражение жизни, поэтому все, что происходит в жизни нас волнует и отображается на сцене», — сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС режиссер спектакля и автор оригинального текста, главный режиссер театра Владимир Косов.
По его словам, спектакль создавался два месяца совместно с МВД по Республике Крым. В нем приводятся случаи из жизни реальных людей, которых удалось обмануть мошенникам.
В спектакле прослеживаются три сюжетные линии: молодого, среднего и старшего поколения одной семьи. У бабушки главных героев под видом служащего банка мошенник выманивает накопления семьи, ее внуку приходит якобы смс от его друга с просьбой перевести деньги на операцию маме, а отцу семейства мошенники предлагают подорвать крупного начальника за что ему спишут долги. Акцентируется внимание, что зачастую, средства мошенников могут выманиваться в пользу ВСУ, поэтому не стоит вступать в разговоры, а сразу вешать трубку и обращаться к правоохранителям.
«Самая главная тема была — предложить зрителю выход из этих ситуаций. Мы постарались сделать наших персонажей максимально жизнеподобными, а значит, у зрителя появится опыт, как реагировать и как себя вести», — отметил главный режиссер.
Спектакль интерактивного плана. По ходу действия к игре подключаются и зрители, которые рассказывают свои реальные истории о мошенниках и своем поведении при звонках с незнакомых номеров. Актеры в свою очередь моделируют ситуации, из которых предлагают выбрать несколько вариантов.
Один из инициаторов создания постановки, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Лисина в свою очередь отметила, что тема, поднятая в спектакле, очень актуальна.
«У нас нет ни одного дня, к сожалению, чтобы мы не регистрировали преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. За предыдущую неделю у нас в Крыму от действий дистанционных мошенников пострадало 45 граждан, которые лишились более 28 млн рублей», — отметила она, отвечая на вопрос ТАСС.
Ожидается, что спектакль будет показан в больших и малых городах республики, районных и сельских домах культуры.
В постановке принимают участие как профессиональные актеры, так и студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, и Херсонского педагогического института, для консультаций и участия в спектакле привлекаются сотрудники полиции.