Профессор Муньос назвал главного врага крепкого сна

Профессор Альфредо Родригес Муньос заявил, что в наши дни многие сталкиваются со снижением качества ночного сна. В беседе с журналом Hola эксперт назвал ключевой фактор, мешающий полноценному отдыху.
«Стресс, пожалуй, является главным врагом сна. Он поддерживает организм в состоянии повышенной готовности, повышая уровень кортизола, ускоряя мыслительный процесс и затрудняя расслабление», — пояснил Муньос.
Специалист указал, что формируется замкнутый круг: стрессовые состояния нарушают сон, а недосыпание, в свою очередь, повышает восприимчивость к стрессу.
Эксперт добавил, что готовиться к ночному отдыху нужно заранее, в течение дня, вопреки распространённому мнению, что уснуть можно по желанию в любую минуту.
«Организм должен получить правильные сигналы в течение дня. Если мы ложимся спать перевозбужденными и с беспокойными мыслями, то вряд ли сможем заснуть», — подытожил он.
