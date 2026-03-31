Профессор Муньос назвал главного врага крепкого сна

Стресс затрудняет расслабление перед сном, заявил профессор Альфредо Родригес Муньос.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Альфредо Родригес Муньос заявил, что в наши дни многие сталкиваются со снижением качества ночного сна. В беседе с журналом Hola эксперт назвал ключевой фактор, мешающий полноценному отдыху.

«Стресс, пожалуй, является главным врагом сна. Он поддерживает организм в состоянии повышенной готовности, повышая уровень кортизола, ускоряя мыслительный процесс и затрудняя расслабление», — пояснил Муньос.

Специалист указал, что формируется замкнутый круг: стрессовые состояния нарушают сон, а недосыпание, в свою очередь, повышает восприимчивость к стрессу.

Эксперт добавил, что готовиться к ночному отдыху нужно заранее, в течение дня, вопреки распространённому мнению, что уснуть можно по желанию в любую минуту.

«Организм должен получить правильные сигналы в течение дня. Если мы ложимся спать перевозбужденными и с беспокойными мыслями, то вряд ли сможем заснуть», — подытожил он.

Ранее доктор Александр Мясников призвал сдать анализ на гепатит С хотя бы раз в жизни.