Невролог объяснила, почему бесит чавканье или громкое дыхание

Невролог Демьяновская: сильное раздражение из-за бытовых звуков можно вылечить.

Источник: Комсомольская правда

Излишняя эмоциональная реакция на некоторые звуки, например, на чавканье, громкую музыку или дыхание называется мизофония. О том, как контролировать состояние, рассказала в беседе с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.

Особая реакция нервной системы иногда возникает на определенные звуки. Реакцию можно контролировать. Если звуки вызывают сильную агрессию, тревогу, есть смысл обратиться к психиатру — такие состояния можно корректировать с помощью лекарственной терапии, — заявила доктор.

Медик отметила, что также помогают техники переключения внимания, дыхательные упражнения и терапия с психологом.

Любопытно, что некоторые расстройства нередко возникает из-за наследственного фактора. По данным RT, к ним относится, например, биполярное расстройство. Это заболевание проявляется периодами депрессии, когда у человека наблюдается устойчиво сниженное настроение, потом эти периоды могут переходить в состояние повышенного настроения.