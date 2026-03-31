Невролог объяснила, почему бесит чавканье или громкое дыхание

Излишняя эмоциональная реакция на некоторые звуки, например, на чавканье, громкую музыку или дыхание называется мизофония. О том, как контролировать состояние, рассказала в беседе с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
Особая реакция нервной системы иногда возникает на определенные звуки. Реакцию можно контролировать. Если звуки вызывают сильную агрессию, тревогу, есть смысл обратиться к психиатру — такие состояния можно корректировать с помощью лекарственной терапии, — заявила доктор.
Медик отметила, что также помогают техники переключения внимания, дыхательные упражнения и терапия с психологом.
Любопытно, что некоторые расстройства нередко возникает из-за наследственного фактора. По данным RT, к ним относится, например, биполярное расстройство. Это заболевание проявляется периодами депрессии, когда у человека наблюдается устойчиво сниженное настроение, потом эти периоды могут переходить в состояние повышенного настроения.