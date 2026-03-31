В марте экспорт кормов из Ростовской области превысил 13 тыс. тонн. В марте 2026 года из Ростовской области при контроле Россельхознадзора за рубеж было отправлено свыше 13 тыс. тонн продукции кормового назначения и добавок к кормам.
Большую часть отгружённой продукции занял подсолнечный шрот. География поставок охватила преимущественно Турцию, Абхазию и Азербайджан. В ходе досмотра продукции нарушений ветеринарно-санитарных норм не зафиксировано. С начала текущего года ведомство уже обеспечило ветеринарный контроль 21 партии кормов и добавок суммарным объёмом 30,1 тыс. тонн, запланированных к экспорту.
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.