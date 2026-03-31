В Дагестане состояние раненых полицейских стабилизировалось

МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Полицейские, раненные во время стрельбы в дагестанском селе Нижний Дженгутай, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил региональный Минздрав в Мах.
«Состояние двух полицейских, получивших огнестрельные ранения в перестрелке в с. Нижний Дженгутай, стабильное. После проведенных операций и интенсивной терапии раненые идут на поправку. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что вопрос лечения пострадавших находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.
Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане двое полицейских пострадали в результате стрельбы во время попытки остановить конфликт между группой людей. Следственными органами Следственного комитета по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).