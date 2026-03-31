Домогаров, Аверин и Богданова: в Театре Российской армии состоялись первые показы постановки «Предложение»

В Театре Российской армии состоялись первые показы долгожданной постановки главного режиссера Александра Лазарева «Предложение». Главные роли сыграли Александр Домогаров, Максим Аверин и Ольга Богданова.
В основе нового спектакля — пьеса Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Однако в авторском прочтении Александра Лазарева это не просто история о любви и мести, корысти и правосудии, а философская притча о том, как легко золото вытравливает из душ все человеческое.
Сценограф Ольга Никитина выстраивает на сцене образ старого европейского городка Энде — о его былом величии напоминают мощные каменные стены с изящными витыми картушами и балконы с балюстрадами. Только вот лепнина сыпется и покрыта слоем серой пыли, и балясины рассыпаются на глазах.
Событием в размеренной жизни захудалого городка становится приезд миллиардерши Ады фон Гезес, чей образ на сцене воплотила Ольга Богданова. Она является будто черный ангел с мистической свитой — дворецким Рокки (Вячеслав Дубров) и двумя слепцами.
И, честно говоря, благодаря визуальному решению этой сцены, где лязг вагона поезда превращается в демоническую мелодию, а пространство заполняет дым, невозможно не вспомнить Воланда из «Мастера и Маргариты», только в женском обличье.
На контрасте с величественной королевой, которая может купить за свои деньги весь мир, несчастным и жалким кажется Петер (Александр Домогаров). В прошлом их связывала большая любовь и… увы, большая подлость, разрушившая жизнь девушки. Но Петер, уважаемый в городе человек, будущий бургомистр, о своем предательстве даже не помнит, искренне предаваясь воспоминаниям о романтических свиданиях в рощах. Однако женская память устроена иначе — Ада не забыла ни свои чувства, ни то, как из-за предательства любимого ее жизнь пошла под откос.
Месть — блюдо, которое подается холодным, спустя 40 лет Ада фон Гезес превращает реванш в масштабный перформанс, в который вовлечены все жители города. Массовые сцены — непростая задача для режиссера, ведь в его распоряжении самая большая театральная сцена Европы. Однако здесь артисты действуют как единый организм. Их персонажи, все более одержимые обещанным богатством, становятся словно одним целым — постепенно они все теснее сжимают кольцо вокруг Петера, чтобы не дать ему уйти и избежать наказания.
Их действиями дирижирует, определяя и направляя, бургомистр (Максим Аверин), мгновенно переходящий от велеречивых мягких интонаций дипломата к стальному голосу диктатора. Противостоит ему учитель (Николай Козак) — единственный, кто приходит на городское собрание-бал в траурном черном и пытается воззвать к голосу разума. Напряжение усиливает и игра кадра — в сценах работает видеооператор, и крупный план демонстрируется на заднике сцены, накаляя эмоции до предела. Такой ход, противопоставление толпы и индивидуальности, пробирает до мурашек — неужели в этой огромной массе людей не найдется никого, кто способен был бы отказаться от денег во имя совести?
Решением режиссера финал остается открытым — в воздухе повисает вопрос, ответ на который придется искать зрителям. Эффектность сценографических решений становится для этой истории изящным обрамлением, подчеркивающим главные акценты, и в этом особенная художественная ценность этого спектакля, в котором форма не затмила содержания.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Лазарев, главный режиссер Театра Российской армии:
— Этот спектакль — продолжение разговора, который мы начали в предыдущей постановке «Роман» по мотивам «Мастера и Маргариты». Литературоведы часто говорят о пьесе Дюрренматта как о социальном произведении, обличающем капитализм и так далее. Но, намой взгляд, у него получилась более глубокая притча о душе, о том, как золото пожирает ее, и о том, как человек может сопротивляться страстями искушению, может стать выше их.