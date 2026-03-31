Терапевт Лавров: грязные увлажнители воздуха могут провоцировать пневмонию

Врач посоветовал мыть резервуар увлажнителя воздуха с мылом и дезинфектором.

Источник: Комсомольская правда

Увлажнители воздуха незаменимы для борьбы с пересушенным воздухом в помещениях в отопительный сезон. При этом, важно регулярно промывать приборы, не допуская скопления бактерий в них. Об этом рассказал «РИАМО» врач-терапевт Максим Лавров.

— Если вы просто доливаете воду, а не моете резервуар с мылом и дезинфектором, вы буквально выращиваете колонию бактерий. Самая страшная — легионелла, которая вызывает тяжелейшую пневмонию, — предупредил медик.

Специалист добавил, что, если внутри прибора появляется плесень или грибки, то у человека может возникнуть аллергическая реакция. Симптомы: сухой кашель, одышка, лихорадка, хроническая усталость.

В периоды резких изменений в погоде, как подчеркнул телеканал «Царьград», основным фактором, ослабляющим естественную защиту организма от респираторных инфекций, является пересушенный воздух в помещениях. Поэтому увлажнитель воздуха сейчас важнее витаминов: сухой нос — это открытые ворота для любой заразы. А регулярное промывание носа солевыми растворами после возвращения с улицы может создать дополнительную защиту от патогенов.