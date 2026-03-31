Врач рассказал, как избежать атрофии мышц в пожилом возрасте

Эндокринолог Калинчев: аэробика и белковое питание снижают атрофию мышц.

Источник: Комсомольская правда

В пожилом возрасте может наблюдаться мышечная слабость, которая связана с атрофией. Как оставаться активным и сильным даже после 60-ти лет, рассказал aif.ru врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

— Помогут силовые тренировки. Например, аэробика с отягощениями: приседания с гантелями, жим ногами, упражнения с эспандерами. Даже 2−3 тренировки в неделю через год дают прирост силы на 50−70%, — сообщил медик.

Доктор призвал обратить внимание и на питание: поэтому пожилому человеку требуется больше белка, чем молодым. Употреблять следует мясо, рыбу, яйца, творог, бобовые — понемногу, но в каждом приеме пищи.

Телеканал «Царьград» сообщил, что атрофия мышц из-за бездействия — частая проблема после травм, которая усиливается с возрастом. Ученые сравнили эффекты многократной иммобилизации ног у молодых и старых крыс. У молодых атрофия повторно была одинаковой, но молекулярно возникла защитная адаптация. В стареющих мышцах, напротив, формировалась вредная память.

Ранее 360.ru предупредил, что нельзя все время носить ортопедические изделия, в частности, корсеты для спины, иначе мышцы перестанут работать самостоятельно. Мышцы нужно тренировать, а пояса и корсеты использовать лишь иногда в качестве помощников.