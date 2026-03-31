Обляков объяснил не реализованный в матче с командой Мали пенальти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Иван Обляков в эпизоде с пенальти в товарищеском матче с командой Мали ударил так, как хотел, но у него не получилось забить. Об этом он рассказал журналистам.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Обляков не реализовал 11-метровый удар в первом тайме, пробив выше ворот.
«Мы знали, что не будет легкой игры, в матче сегодня не удалось только забить, — сказал Обляков. — Что касается эпизода с пенальти, то не получилось забить. Я пробил так, как хотел, но не удалось попасть. Мне кажется, что пенальти был чистым, был около этого момента».