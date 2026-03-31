Компания «Энергоатом» намерена построить в Николаевской области Украины комплекс по производству ядерного топлива для украинских АЭС.
«Речь идет о строительстве современного технологического комплекса по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС на территории Южноукраинской городской территориальной общины», — говорится в сообщении компании.
Предполагается, что в основе производства ядерного топлива будут лежать технологии американской корпорации Westinghouse. Хотя кабинет министров уже утвердил строительство, о конкретных сроках его запуска пока не сообщается.
Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передача ядерного оружия Киеву приведет к манипуляциям и использованию его по тем странам, которые Киев вооружают. При этом киевский режим Владимира Зеленского продолжает требовать ядерное оружие для Украины.