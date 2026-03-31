КСИР нанес удар по дислокации военных США в Саудовской Аравии

В результате атаки Ирана погибли или пострадали 200 американских военных.

Источник: Комсомольская правда

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по американской базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Там расположены войска США. Об этом сообщил пресс-центр КСИР.

«Место дислокации экипажей воздушного отряда США, базирующегося на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, стало целью совместной операции с использованием беспилотников и ракет», — говорится в сообщении.

В КСИР уточнили, что в результате атаки погибло или было ранено около 200 человек. Большинство жертв составляют пилоты американских истребителей.

Ранее США и Израиль нанесли семь ударов по гражданским объектам в Иране. Атаки затронули инфраструктуру в провинциях Тегеран, Зенджан, Керманшах и Бушер. На последнюю пришлись как минимум три из этих атак.

