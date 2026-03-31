На содержание уличного освещения в Ростове выделят более 15 млн рублей

В Ростове-на-Дону начали искать подрядчика для проведения работ по содержанию муниципальных сетей уличного освещения. Начальная стоимость контракта — 15,3 млн рублей. Информация указана на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает городской департамент ЖКХ и энергетики. Конкурс объявили сегодня, 31 марта. Победителя определят 9 апреля.
По условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить ревизию, ремонт и техническое обслуживание сетей освещения на дорогах, мостах, путепроводах, в тоннелях и на транспортных развязках, которые числятся в имуществе города.
Работы необходимо выполнить до 14 декабря, контракт действует до 31 декабря. При обнаружении некачественно выполненных работ подрядчик обязан за свой счет переделать их до достижения надлежащего качества.
