Россиянам объяснили, что делать, если работодатель вынуждает уволиться

Работодатель не имеет права внезапно уволить сотрудника, так как предупреждать о сокращении кадров он обязан за два месяца. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» бизнес-консультант Илья Русяев.
— Закон обязывает работодателя предупредить работника минимум за два месяца и в день увольнения выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если за месяц после увольнения работа не нашлась, работодатель платит еще за второй месяц. За третий месяц выплата возможна по решению службы занятости, — сказал эксперт.
Он призвал работников не подписывать увольнение, якобы, по собственному желанию или по соглашению сторон, так как это лишит возможности получить положенные выплаты.
Кстати, при применении дисциплинарного взыскания, которое может затем стать поводом для увольнения, работодатель обязан учитывать тяжесть поступка, соразмерность и гуманизм, рассказал RT. Однако, не исключено, что начальник будет оценивать ситуацию иначе — и формально повод для наказания у него будет.