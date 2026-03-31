Захарова призвала создать цифровую платформу развития межнациональных отношений

Официальный представитель МИД также предложила вести просветительскую работу и рассказывать о важных исторических событиях.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проработать вопрос создания новой специализированной цифровой платформы для укрепления межнационального взаимодействия.

«Целесообразно подумать о привлечении к совместной работе наших цифровых платформ. Не знаю, создать новую или разместиться на существующих», — сказала Захарова в ходе первого заседания комиссии по вопросам информационного обеспечения и международного сотрудничества Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, которое состоялось в ТАСС.

Также дипломат предложила проводить форумы, вести просветительскую работу, рассказывать о важных исторических событиях, которые имеют большое значение для гармонизации межнациональных отношений.

Председатель комиссии, президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамян отметил, что укреплять дружбу и сотрудничество между народами и странами — общая задача, поэтому в комиссию вошли представители государственных и общественных организаций, журналисты, эксперты.

Административный директор ТАСС Андрей Миняев в ходе своего выступления предложил организовать обучающие курсы для сотрудников СМИ и лидеров мнений. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, рассказал об «Исторических клубах», популярных в Русских домах за рубежом, в которых люди обсуждают важные события прошлого.

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис призвал также усилить сотрудничество с теми соотечественниками, которые по разным причинам живут за границей, но любят Россию и мечтают сюда вернуться.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
