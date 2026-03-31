Захарова призвала создать цифровую платформу развития межнациональных отношений

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проработать вопрос создания новой специализированной цифровой платформы для укрепления межнационального взаимодействия.
«Целесообразно подумать о привлечении к совместной работе наших цифровых платформ. Не знаю, создать новую или разместиться на существующих», — сказала Захарова в ходе первого заседания комиссии по вопросам информационного обеспечения и международного сотрудничества Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, которое состоялось в ТАСС.
Также дипломат предложила проводить форумы, вести просветительскую работу, рассказывать о важных исторических событиях, которые имеют большое значение для гармонизации межнациональных отношений.
Председатель комиссии, президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамян отметил, что укреплять дружбу и сотрудничество между народами и странами — общая задача, поэтому в комиссию вошли представители государственных и общественных организаций, журналисты, эксперты.
Административный директор ТАСС Андрей Миняев в ходе своего выступления предложил организовать обучающие курсы для сотрудников СМИ и лидеров мнений. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, рассказал об «Исторических клубах», популярных в Русских домах за рубежом, в которых люди обсуждают важные события прошлого.
Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис призвал также усилить сотрудничество с теми соотечественниками, которые по разным причинам живут за границей, но любят Россию и мечтают сюда вернуться.