Врач поставил точку в вопросе эффективности лукового сока при лечении насморка

Использование народных методов в лечении насморка, таких, как закапывание сока лука или чеснока, не только не поможет поправиться, но и может вызвать тяжелые последствия. Об этом сообщил в разговоре с aif.ru доктор медицинских наук Константин Добрецов.
— Концентрация лукового сока достаточно агрессивна. Если использовать его или сок чеснока в нос, нанести ей серьёзный вред слизистой, вплоть до сильного ожога. Во время воспаления слизистая носа и так раздражена, а здесь добавляется ярко выраженное агрессивное воздействие, — пояснил медик.
Он подчеркнул, что, хотя луковый сок и оказывает бактерицидное действие, использовать его так вредно даже в разбавленном виде.
360.ru отметил, что лук является источником множества витаминов, улучшающих работу иммунной системы. Однако овощ нельзя использовать как основное средство при терапии. Лук действительно может нейтрализовать вирусы и бактерии в тканях, однако полное обеззараживание не происходит.