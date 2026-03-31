Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечерний@Калининград: Центр вместо Дома, будни депутата и исповедь искусствоведа

Обзор главных тем и публикаций вторника на «Новом Калининграде».

Затихшая ненадолго тема застройки территории на месте снесенного Дома Советов вновь «прорвалась» в новостную повестку. Во вторник власти Калининградской области уточнили параметры будущего филиала Национального центра «Россия», который планируется разместить на месте бывшего печально знаменитого долгостроя в центре города.

Будущий объект хотят сделать «символом общественного и культурного ядра региона». А разместить его планируется аккурат там, где не так давно немым укором властям возвышался предыдущий символ — эпохи Советов. По замыслу новых кормчих, здесь должно появиться здание площадью 47 тысяч квадратных метров (пока неизвестно, сколько в нем этажей и как оно вообще будет выглядеть), а также ландшафтный парк «Россия» на 10 гектаров. «Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — обещают власти. Реализовать идею они рассчитывают в течение пяти лет. Таким образом, ответ на интригующий вопрос, удастся ли успешно воплотить в жизнь новый объект на «костях» так и не сданного в эксплуатацию старого, мы получим в начале следующего десятилетия. Пока же у горожан есть возможность выразить свое мнение относительно планов властей, поучаствовав в нашем опросе «Что бы вы хотели видеть на месте Дома Советов?» Спойлер: пока национальный центр «Россия» безнадежно проигрывает даже снесенному долгострою и автостоянке.

В 2026 году истекают полномочия Совета депутатов Калининграда седьмого созыва. Один из самых активных и цитируемых депутатов — коммунист Сергей Севостьянов, избиравшийся от КПРФ, но затем исключённый из партии — рассказал в интервью «Новому Калининграду», почему из горсовета ушли «олигархи» и как их «исход» связан с передачей полномочий по утверждению Генплана. А также ответил на вопросы, могут ли оппозиционеры влиять на ситуацию в городе и почему партии власти не обойтись без конкурентов. Обо всем этом и многом другом — в интервью по ссылке.

Как любовь к одиночеству уживается с ролью успешного куратора, почему деревья на Куршской косе «танцуют» на самом деле и за что платили авангардисты — на эти и другие темы «Новый Калининград» побеседовал с очень интересным человеком, которому удалось органично сплотить в своей профессиональной деятельности науку с искусством. Интервью с художником, куратором и теоретиком искусства Дмитрием Булатовым читайте по ссылке.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».

