Экс-замгубернатора Курской области заявил, что его заставляли брать взятки

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, на прениях в суде заявил, что действовал под давлением вышестоящего руководства.
Как передает корреспондент ТАСС, Дедов утверждает, что брал деньги из-за служебной зависимости и по поручению своего начальника, опасаясь реальных последствий в случае отказа. Полученные средства, по его словам, предназначались для передачи тогдашнему губернатору Алексею Смирнову.
Согласно материалам следствия, Смирнов и Дедов совместно получили взятку в размере более 12,9 миллиона рублей за содействие компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000» в рамках их служебных полномочий.
Кроме того, фигуранты обвиняются в получении еще 8 миллионов рублей в интересах компании «КТК сервис», связанной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. По указанию обвиняемых должностные лица Корпорации развития Курской области заключили договор подряда на строительство фортификационных сооружений в регионе на сумму свыше 192 миллионов рублей.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.