Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замгубернатора Курской области заявил, что его заставляли брать взятки

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, на прениях в суде заявил, что действовал под давлением вышестоящего руководства.

Как передает корреспондент ТАСС, Дедов утверждает, что брал деньги из-за служебной зависимости и по поручению своего начальника, опасаясь реальных последствий в случае отказа. Полученные средства, по его словам, предназначались для передачи тогдашнему губернатору Алексею Смирнову.

Согласно материалам следствия, Смирнов и Дедов совместно получили взятку в размере более 12,9 миллиона рублей за содействие компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000» в рамках их служебных полномочий.

Кроме того, фигуранты обвиняются в получении еще 8 миллионов рублей в интересах компании «КТК сервис», связанной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. По указанию обвиняемых должностные лица Корпорации развития Курской области заключили договор подряда на строительство фортификационных сооружений в регионе на сумму свыше 192 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила Баскову новые обвинения.

