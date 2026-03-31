В МХТ имени Чехова прошла церемония вручения четвертой «Премии Московского Художественного театра»

В МХТ имени Чехова прошла торжественная церемония вручения четвертой «Премии Московского Художественного театра». Ее задача — поддержка молодых деятелей культуры до 35 лет.
Впервые вручение «Премии Художественного театра» состоялось в 2023 году, в год 125-летия МХТ имени Чехова. За несколько лет награда стала авторитетной премией, которая дает, без преувеличения, путевку в жизнь. Главным профессиональным призом становится право на один вечер получить в свое распоряжение Новую сцену. Кроме этого лауреаты получают памятную статуэтку — уменьшенную копию горельефа Анны Голубкиной «Пловец», которая украшает вход в здание театра в Камергерском переулке.
В 2026 году было решено отметить не только молодые таланты, но и тех, кто помогает им пройти путь к успеху и признанию, — их наставников.
— В 2026 году мы хотим посвятить Премию не только молодым художникам, но и тем кто стоит у истоков будущей популярности, кто работает над тем, чтобы эти таланты раскрыть, поддержать, направить и дать дорогу в жизнь, — объяснил художественных руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. — Мы также расширили состав экспертного совета, чтобы процесс выдвижения номинантов стал более объективным и учитывал максимально широкий круг кандидатов. А в жюри премии, как и прежде, входят выдающиеся деятели отечественной культуры. Помогать молодым, уделять им внимание — важное и благородное дело. Ведь за ними — завтрашний день. И рядом с ними всегда стоят их учителя.
Поскольку магистральной темой премии были обозначены наставники и педагоги, церемония началась с памятной речи, посвященной ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому.
— Мы не можем не вспомнить Игоря Золотовицкого, с яркой и жизнеутверждающей речи которого начиналась каждая церемония. Он за считаные секунды с помощью нескольких фраз и прекрасной шутки устанавливал контакт со зрительным залом, — рассказал Константин Хабенский, назначенный ректором Школы-студии МХАТ 6 марта. — За этой речью обычно следовал не менее жизнеутверждающий гул студентов Школы-студии, и это задавало настроение всему вечеру. Чего бы точно не хотел Игорь Золотовицкий, так это того, чтобы с его уходом этот гул затих, потому что «жизнеутверждение» было главным его посланием ко всем.
В специальной номинации «Без комментариев» награду получил накануне своего 88-летия режиссер, профессор ГИТИСа Олег Кудряшов.
—Я бы хотел этот приз передать моему учителю — Марии Кнебель, великому педагогу. Она связана со МХАТом, МХАТ ее вывел на дорогу, в свое время МХАТ изгнал ее. И она так и не вернулась в этот театр. Я считаю, что это — ее возвращение в театр, — сказал режиссер, получая статуэтку.
В специальной номинации «Зачет» победителем стала студентка пятого курса продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Екатерина Балашова. Статуэтку в номинации «Опера» получила Екатерина Лукаш за партию Иоанны д’Арк в опере «Орлеанская дева». В искусстве балета лучшим по оценке жюри стал Иван Поддубняк, исполнитель партии Конюшего и Спальника в балете «Конек-Горбунок» на сцене Большого театра.
Лауреатом в номинации «Литература» стала Анна Лужбина за роман «Крууга». За «Классическую музыку» награду получил Даниил Коган — жюри отметило его исполнение скрипичного концерта Горлинского, а в номинации «Современная академическая музыка» победил композитор Никифор Яковлев за сочинение «Ытаа». За фильм «Сводишь с ума» награду в номинации «Кино» получила Дарья Лебедева, а «Театр» — режиссер Сергей Волков за постановку «Идиоты» на сцене МХТ имени Чехова.
КСТАТИ.
Помощник президента, советник при президенте по культуре Владимир Мединский и заместитель председателя Совета при президенте по культуре Карен Шахназаров 24 марта объявили имена лауреатов премий президента молодым деятелям культуры 2025 года. Среди столичных служителей муз награды удостоились актер Театра Олега Табакова Владислав Миллер, вокалист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов, вокалистки Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина.