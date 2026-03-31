В МХТ имени Чехова прошла церемония вручения четвертой «Премии Московского Художественного театра»

— В 2026 году мы хотим посвятить Премию не только молодым художникам, но и тем кто стоит у истоков будущей популярности, кто работает над тем, чтобы эти таланты раскрыть, поддержать, направить и дать дорогу в жизнь, — объяснил художественных руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. — Мы также расширили состав экспертного совета, чтобы процесс выдвижения номинантов стал более объективным и учитывал максимально широкий круг кандидатов. А в жюри премии, как и прежде, входят выдающиеся деятели отечественной культуры. Помогать молодым, уделять им внимание — важное и благородное дело. Ведь за ними — завтрашний день. И рядом с ними всегда стоят их учителя.