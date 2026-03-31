Режиссёр Ким Чан-мин умер от мозгового кровоизлияния, полученного во время драки

Изначально родственники сообщали, что 40-летний постановщик потерял сознание в ресторане 20 октября. Однако в свежем заявлении семьи были раскрыты новые обстоятельства. По словам представителя близких, Ким пришёл в круглосуточное заведение, чтобы купить свиные отбивные — их внезапно захотел его сын, страдающий аутизмом. Во время трапезы гости за соседним столиком начали скандалить из-за шума. Один из них нанёс режиссёру удар кулаком в лицо, от которого тот упал на пол. Лишь через полтора часа его доставили в ближайшую клинику, но спасти Ким Чан-мина не удалось.