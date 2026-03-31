Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узкие или с мехом: ортопед объяснил, как выбрать домашние тапочки

Ортопед Храмов призвал ходить дома в тапочках с жестким задником и без меха.

Источник: Комсомольская правда

Домашние тапочки — это обувь, в которой человек проводит немало времени, а значит, она должна быть не просто красивой или недорогой, но и удобной. О том, как выбрать тапочки, которые не навредят здоровью, сообщил aif.ru ортопед, травматолог Анатолий Храмов.

— Узкие, сдавливающие тапочки нарушают циркуляцию крови. Меховые собирают бактерии, патогенную микрофлору. Если неудобная обувь натрёт ногу, может развиться гангрена, — предупреждает медик.

Медик подчеркнул, что домашняя обувь должна быть удобной, с жёстким задником и ортопедической выкладкой, которая поддерживает стопу в правильном положении.

360.ru отметил, что неправильно подобранные домашние тапочки могут привести к болям в спине и коленях. Нужно выбирать для дома обувь с хорошей поддержкой стопы и из натуральных материалов.

Телеканал «Царьград» рассказал, что популярность тапочек в офисах вызывает множество вопросов о допустимости их ношения. Подобная привычка, в целом, свидетельствует о том, что сотрудник ощущает себя в офисной обстановке настолько расслабленно и уверенно, что хочет передать это состояние даже через выбор обуви.