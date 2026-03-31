Узкие или с мехом: ортопед объяснил, как выбрать домашние тапочки

Домашние тапочки — это обувь, в которой человек проводит немало времени, а значит, она должна быть не просто красивой или недорогой, но и удобной. О том, как выбрать тапочки, которые не навредят здоровью, сообщил aif.ru ортопед, травматолог Анатолий Храмов.
— Узкие, сдавливающие тапочки нарушают циркуляцию крови. Меховые собирают бактерии, патогенную микрофлору. Если неудобная обувь натрёт ногу, может развиться гангрена, — предупреждает медик.
Медик подчеркнул, что домашняя обувь должна быть удобной, с жёстким задником и ортопедической выкладкой, которая поддерживает стопу в правильном положении.
360.ru отметил, что неправильно подобранные домашние тапочки могут привести к болям в спине и коленях. Нужно выбирать для дома обувь с хорошей поддержкой стопы и из натуральных материалов.
Телеканал «Царьград» рассказал, что популярность тапочек в офисах вызывает множество вопросов о допустимости их ношения. Подобная привычка, в целом, свидетельствует о том, что сотрудник ощущает себя в офисной обстановке настолько расслабленно и уверенно, что хочет передать это состояние даже через выбор обуви.