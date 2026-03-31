Баринов считает, что в сборную не нужно приезжать тем, кому не хватает эмоций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России не устали от товарищеских матчей, а если кому-то не хватает эмоций, то не стоит приезжать в национальную команду. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России и московского ЦСКА Дмитрий Баринов.
Во вторник сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Мали со счетом 0:0.
«Сборная Мали — хорошая команда, особенно ничем не удивила, потому что мы ее разбирали. Что касается сборов, было бы супер, если бы выиграли сегодня, но не получилось. А есть из чего выбирать? Если кому-то не хватает эмоций, значит, не нужно приезжать в сборную. Я думаю, что в сборной таких футболистов нет. Конечно, нет усталости от товарищеских матчей, нормально», — сказал Баринов.
«Круто, когда приезжают легионеры — Александр Головин и Матвей Сафонов, хотел бы, чтобы еще Леха [Миранчук] приезжал. С ними очень классно. Да нет таких особых вопросов [для обсуждения с ними], наверное, это все темы про футбол. Наверное, о чем-то другом не говорим», — добавил футболист.
Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине.