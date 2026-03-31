С 3 по 5 апреля в Калининграде перекроют перекрёсток Инженерной, Судостроительной и Батальной

Какие маршруты меняются:№№ 5, 8, 16, 23, 36, 37, 71 и троллейбус № 1 Вместо привычного пути через Батальную и Инженерную пойдут в объезд: с Киевской — через Павлика Морозова и Автомобильную. В обратную сторону — через Автомобильную и Коммунистическую. №№ 11 и 34 С улицы Павлика Морозова будут уходить сразу на Коммунистическую, минуя Автомобильную и Батальную. №№ 30 В оба направления: Ульяны Громовой → Батальная → Олега Кошевого → Батальная (без Коммунистической и Судостроительной). №№ 39 и 72 С Павлика Морозова: через Автомобильную, Батальную и Олега Кошевого. Обратно — через Олега Кошевого, Автомобильную и Коммунистическую. Особенность для 72-го: автобусы с Коммунистической пойдут к КОП «Завод “Янтарь”».