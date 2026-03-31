В Черняховске запустили производство сверхтонких солнечных ячеек

рекордно тонкой кремниевой пластиной. С марта 2026 года предприятие перешло на пластины толщиной всего 130 микрон вместо прежних 150. Это примерно как лист обычной офисной бумаги. Благодаря новому решению выросло напряжение холостого хода, что повышает общую эффективность будущих солнечных модулей и снижает их себестоимость.
«Мы не просто уменьшили толщину пластины — мы запустили продукт, который на следующих этапах позволяет заметно снизить стоимость солнечного модуля и повысить его эффективность», — рассказал директор промышленного комплекса «Энкор» Виктор Тарасов.
«Энкор» — крупнейшее в России и на всём евразийском пространстве импортозамещающее производство компонентов для солнечной энергетики. Комплекс включает два завода: по выращиванию слитков и изготовлению кремниевых пластин n-типа мощностью 1,3 ГВт в год и завод гетероструктурных ячеек (HJT) мощностью 1 ГВт в год с КПД до 25%.
По данным минэкономразвития области, в 2025 году отрасль электроники показала самый высокий рост среди всех промышленных секторов — более чем в четыре раза. «Энкор» стал одним из главных драйверов этого результата.
Завод расположен в Черняховске и даёт работу в основном местным жителям. Для востока области, где традиционно меньше крупных производств, это важный фактор стабильной занятости и роста доходов.
Теперь Черняховск не только производит компоненты для солнечных электростанций по всей стране, но и вносит реальный вклад в развитие высокотехнологичной промышленности Калининградской области.