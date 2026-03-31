Автопром Калининградской области расширяет модельный ряд и локализацию

углубляется локализация производственных процессов. Об этом говорится в мартовском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».
Калининградский завод приступил к сборке автомобилей нового азиатского бренда, а также планирует начать выпуск гибридных внедорожников премиум-сегмента в рамках сотрудничества с еще одним производителем.
В регионе запустили первую очередь крупного промышленного кластера — комплекс из семи предприятий по выпуску компактных электромобилей и автокомпонентов. Также ввели в эксплуатацию первую в России гигафабрику полного цикла по выпуску литий-ионных аккумуляторов, что позволит достичь высокой степени локализации производства электротранспорта. Рыбопереработка и логистика.
В 2025 году в целом по стране снизились объемы импорта металлов и изделий из них, в том числе благодаря расширению предложения отечественных аналогов. Калининградское рыбоперерабатывающее предприятие перешло на закупку жестяных крышек для консервов только у регионального производителя тары.
Из-за ужесточения санкций продолжилось расширение провозных мощностей на морской линии между Калининградской областью и другими портами Северо-Запада. Осенью прошлого года одна из логистических компаний запустила новый еженедельный морской сервис между Санкт-Петербургом и Калининградом, а другая добавила на этот маршрут второй контейнеровоз. Это способствовало росту контейнерных перевозок внутри страны. Как готовят доклад.
Информацию из доклада «Региональная экономика» Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Эксперты готовят доклад на основании статистики, мнений аналитиков, а также данных опроса более 15 тысяч российских предприятий, из которых более 270 — из Калининградской области.