Более 4 тысяч вакансий предложат на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Калининграде

17 апреля в развлекательном комплексе «Резиденция королей» на улице Александра Невского, 10 пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России.

Время возможностей". Мероприятие начнется в 10:00 и продлится до 14:00.

Более 60 региональных организаций и предприятий проведут собеседования с соискателями. Среди работодателей — «Первый хлебозавод», «ЕвроРитейл», РЖД, «Калининград-Гортранс», «Агроторг», «ПСЗ “Янтарь”, “Автотор” и другие. Вакансии представлены в сферах производства, транспорта, сельского хозяйства, силовых структур, информации и связи.

Порядка 20 учебных учреждений расскажут об образовательных программах и проведут мастер-классы с погружением в профессию. На ярмарке организуют локальное соединение представительств вузов и колледжей с работодателями, готовыми трудоустраивать молодых специалистов после окончания учебы.