СК возбудил дело о халатности из-за аварийного дома в Калининграде, который не могут расселить с 2018 года

факту нарушения жилищных прав граждан. Поводом стала публикация в СМИ о доме довоенной постройки, признанном аварийным и подлежащим расселению еще в 2018 году.
В материале говорилось, что в доме проживает мужчина с ограниченными возможностями. Предлагаемая ему квартира в маневренном фонде оказалась непригодной для проживания. Также в здании остаются еще несколько семей, но мер по расселению жителей не принимается.
Руководитель регионального управления СКР Дмитрий Канонеров поручил проверить все изложенные сведения и принять меры по восстановлению прав граждан. Следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи установят лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, и выполнят весь комплекс необходимых следственных действий.